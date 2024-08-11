Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 11 августа 2024Экономика

На Украине обвинили Запад в росте бюджетной «дыры»

Глава Минфина Марченко обвинил Запад в огромном дефиците бюджета Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Задержки с поставками западной военной техники и оружия привели к огромному дефициту бюджета Украины. С соответствующим обвинением в адрес властей США и Евросоюза выступил глава Министерства финансов республики Сергей Марченко. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

На фоне промедления властей западных стран, как уточнил Марченко, военные расходы Украины увеличились в общей сложности на 12 миллиардов долларов. По итогам 2024 года, поясняет FT со ссылкой на украинских чиновников, дефицит бюджета республики может достигнуть уровня в 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны.

С учетом этого обстоятельства Марченко призвал западные страны ускорить процесс выдачи кредита Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. В настоящее время выплаты осуществляются «медленно». На этом фоне Вооруженные силы страны (ВСУ) по-прежнему испытывают нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, заключил глава Минфина.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони пообещал Украине «очень скорое» предоставление кредита в размере 50 миллиардов долларов. В Еврокомиссии, как заверил он, представит свой вариант по большому пакету финансовой помощи Киеву в ближайшем будущем. Европейские чиновники, по его словам, сделают все возможное, чтобы завершить всю законодательную работу по этому вопросу до конца 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

      «Потеряны ориентиры и методики». Олимпийская чемпионка высказалась о будущем спорта после пропуска Россией Олимпиады

      Бубка вручил бывшей россиянке медаль на Олимпиаде и подвергся критике на Украине

      Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться у нескольких сел в Курской области

      На Западе заявили о тяжелых потерях Украины в Курской области

      В Сербии начались аресты участников протеста 10 августа

      В Белгородской области сообщили о четырех раненых из-за атаки ВСУ

      Американская делегация прибыла с визитом на Тайвань

      Россиянка описала четырехзвездочный отель Турции словами «впала в шок и ужас»

      Советская олимпийская чемпионка умерла в возрасте 93 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше