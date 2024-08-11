На Украине обвинили Запад в росте бюджетной «дыры»

Глава Минфина Марченко обвинил Запад в огромном дефиците бюджета Украины

Задержки с поставками западной военной техники и оружия привели к огромному дефициту бюджета Украины. С соответствующим обвинением в адрес властей США и Евросоюза выступил глава Министерства финансов республики Сергей Марченко. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

На фоне промедления властей западных стран, как уточнил Марченко, военные расходы Украины увеличились в общей сложности на 12 миллиардов долларов. По итогам 2024 года, поясняет FT со ссылкой на украинских чиновников, дефицит бюджета республики может достигнуть уровня в 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны.

С учетом этого обстоятельства Марченко призвал западные страны ускорить процесс выдачи кредита Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. В настоящее время выплаты осуществляются «медленно». На этом фоне Вооруженные силы страны (ВСУ) по-прежнему испытывают нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, заключил глава Минфина.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони пообещал Украине «очень скорое» предоставление кредита в размере 50 миллиардов долларов. В Еврокомиссии, как заверил он, представит свой вариант по большому пакету финансовой помощи Киеву в ближайшем будущем. Европейские чиновники, по его словам, сделают все возможное, чтобы завершить всю законодательную работу по этому вопросу до конца 2024 года.