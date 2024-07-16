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16:30, 16 июля 2024Экономика

Евросоюз пообещал большой кредит Украине «очень скоро»

Еврокомиссар Джентилони заявил об очень скором предложении Киеву $50 млрд

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейская комиссия «очень скоро» представит свое предложение по большому пакету кредитов для Украины в размере 50 миллиардов долларов, чтобы до конца года вся законодательная работа была завершена. Такое обещание дал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает Bloomberg.

План основан на выплате процентов и основного тела долга за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Его будут обсуждать на встрече глав финансовых ведомств стран G7, которая состоится в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

По словам Джентилони, процесс необходимо начать срочно, в связи с чем Еврокомиссия активно работает над вариантом предложения, чтобы министрам было что обсуждать. Еврокомиссар также заявил, что главы финансовых ведомств демонстрируют единодушную поддержку скорейшего утверждения плана.

Как отмечает издание, страны G7 спешат обеспечить предсказуемое финансирование Украины на фоне неопределенности, связанной с возможным возвращением к власти в США Дональда Трампа. После покушения кандидат от республиканцев увеличил отрыв от действующего главы Белого дома Джо Байдена, потому усилия стали более актуальными.

Джентилони констатировал, что стабильность поддержки Украины должна стать одной из ключевых особенностей предлагаемого пакета помощи. План должен послать четкий сигнал, что помощь Киеву не прекратится.

Ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев усомнился в том, что замороженные российские активы когда-либо вернутся под контроль Москвы. По его словам, на прямую конфискацию Европа не пойдет, но и представить повод для снятия блокировки он не может.

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      Платон Щукин
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