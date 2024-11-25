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13:52, 25 ноября 2024Экономика

Раскрыт суммарный размер помощи Украине от Всемирного банка

Всемирный банк направил Украине более 40 миллиардов долларов с февраля 2022 года
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С конца февраля 2022 года руководство Всемирного банка (ВБ) направило Украине в общей сложности более 40 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единого веб-портала органов исполнительной власти республики.

Уточняется, что вышеуказанные денежные средства были предоставлены властям Украины на социальные и гуманитарные нужды. Финансовую помощь направили через различные программы поддержки республики. В итоге перечисленные средства позволили местным властям частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил ключевую роль ВБ в поддержке экономики республики, которая значительно пострадала после начала боевых действий на востоке страны. Он напомнил, что главным условием предоставления финансовой помощи со стороны ВБ является проведение 300 реформ на пути к вступлению в Евросоюз (ЕС). «Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Украины в достижении этой цели», — резюмировал Марченко.

Ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль оценил суммарный объем финансовой помощи Украине со стороны западных партнеров более чем в 100 миллиардов долларов. Речь идет о размере поддержки стран «Большой семерки» (G7) и ЕС с февраля 2022 года. До конца 2024-го, подчеркнул он, власти республики планируют привлечь еще около 12,1 миллиарда долларов с целью покрытия дополнительных оборонных расходов госбюджета.

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