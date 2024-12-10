Зеленский попросил 30 миллиардов долларов из российских активов на ПВО Patriot

Зеленский попросил 30 миллиардов долларов российских активов на закупку Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский попросил 30 миллиардов долларов из замороженных российских активов на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова приводит «УНИАН» в Telegram.

«Возьмите, пожалуйста, из российских активов, возьмите эти деньги — 30 миллиардов. Это будет стоить 30 миллиардов, но полностью окончательно позволит закрыть наше небо», — сказал он на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Ирате Перес Гарсиа в Киеве.

Как утверждает Зеленский, Украине не хватает 10-12 систем Patriot. Украинский глава также не понимает, почему западные страны не используют замороженные активы России для покупки этого вооружения.

Ранее заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз сможет предоставить Киеву 50 миллиардов долларов в рамках утвержденной программой G7 инициативы по использованию замороженных российских активов. По его словам, это будет сделано, даже если США откажутся от участия в кредитовании.