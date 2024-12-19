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19:16, 19 декабря 2024Экономика

В ЕС официально увязали разморозку российских активов с «компенсацией убытков» Украины

ЕС объявил о заморозке активов РФ до прекращения спецоперации и выплат Украине
Дмитрий Воронин

Фото: Reuters

Саммит Евросоюза (ЕС) постановил, что заморозка российских активов продлится до тех пор пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и «не компенсирует ей убытки». Об этом со ссылкой на итоговое заявление организации сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о юридически обязывающем для всех стран сообщества решении, которое может быть пересмотрено только единогласным постановлением другого саммита.

Таким образом, европейцы официально увязали возвращение РФ ее удерживаемых средств с выплатами Украине. Несколько дней назад глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказала мнение о том, что от заблокированных в Европе активов РФ вряд ли что-то останется, поскольку, хотя страна и имеет на них «законное право», вернуть следует только деньги, которые не будут использованы для восстановления Украины. До этого Каллас заявляла, что для передачи украинцам замороженных активов не нужны никакие юридические обоснования.

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