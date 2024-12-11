В России отреагировали на озвученные в ЕС планы на замороженные активы страны

Депутат Журова назвала воровством нежелание ЕС возвращать замороженные активы

Нежелание Евросоюза возвращать России ее замороженные на Западе активы выглядит как воровство, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на идею главы евродипломатии Каи Каллас потратить эти деньги на восстановление Украины.

Если бы люди имели возможность юридически, если бы у них был такой легкий доступ, такое желание взять и себе на счета перевести замороженные деньги другой страны, они бы, наверное, давно это сделали. Значит, есть какие-то ограничения, которые пока преодолеть невозможно. Понятно, что дальше уже вопрос того, что люди просто бесцеремонно эти деньги хотят украсть Светлана Журова депутат Госдумы

«Механизмы, страхующие такие вклады, существуют в банках, и им их репутация важна. Поэтому они максимально оттягивают этот момент, вроде как кормят обещаниями Украину, хотя это не так просто все сделать. Как говорят, украл и глазом не моргнул, но вряд ли так получится, все равно будут какие-то преграды», — сказала депутат.

Также Светлана Журова считает, что Евросоюз не передает эти деньги Киеву из-за недоверия.

«У меня еще предположение есть, что, получив эти деньги, Украина распорядится ими четко, потому что нужно сначала навести порядок с властью, с законами, с многим другим, чтобы не допустить в том числе коррупции. Поэтому одно дело у кого-то отобрать, а другое дело как их передать, чтобы они были использованы максимально полезно. У меня есть подозрение, что у Запада нет гарантий, что это так будет», — добавила она.

Как заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью Politico, замороженные на Западе активы России могут быть потрачены. По ее словам, Москва имеет «законное право» на эти средства. Однако политик полагает, что сначала за счет этих средств нужно восстановить Украину, а потом передать все, что осталось. «Но я сомневаюсь, что там что-то останется», — добавила она.

В марте 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что замороженными оказались около 300 миллиардов долларов. Это около половины всех золотовалютных резервов Банка России.