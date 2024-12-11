В МИД назвали грабежом планы США помочь Украине из российских активов

Замглавы МИД Рябков: планы США выделить Украине помощь из активов РФ — грабеж

Планы США выделить помощь Украине из замороженных российских активов являются самым настоящим грабежом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы», — сказал российский дипломат.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах.