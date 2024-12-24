Украина получила первый миллиард от замороженных активов России

Премьер Шмыгаль: Украина получила первый миллиард долларов от активов России

Власти Украины получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что речь идет о первом транше в рамках одобренного властями Соединенных Штатов кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов. Эту меру руководство американского Минфина одобрило в первой половине декабря. По схожей схеме, как ожидается, страны «Большой семерки» (G7) предоставят Украине еще 30 миллиардов долларов.

Шмыгаль поблагодарил западных союзников за оказанную поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем «все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины». «Спасибо американским партнерам и Всемирному банку за этот важный шаг на пути к справедливости», — резюмировал премьер республики.

Ранее Шмыгаль сообщил, что по итогам 2024 года Украина получила от западных партнеров прямую финансовую помощь на общую сумму 41 миллиард долларов. Значительная часть внешней поддержки (более 16 миллиардов) была обеспечена по программе Ukraine Facility. Эти средства от Евросоюза (ЕС) пойдут на модернизацию, реконструкцию и послевоенное восстановление страны. В следующем году власти республики рассчитывают привлечь еще 38 миллиардов от союзников на покрытие ключевых бюджетных невоенных статей госрасходов.