Украина назвала объем международной поддержки за год

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о получении Киевом $41 млрд за 2024 год

По итогам 2024 года Украина получила от международных партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки 41 миллиард долларов, а в следующем году рассчитывает на 38 миллиардов внешнего финансирования на покрытие важнейших бюджетных невоенных расходов. Такой объем в своем Telegram-канале назвал премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

По его словам, более 16 миллиардов евро по программе Ukraine Facility, предназначенной для обеспечения модернизации, реконструкции и послевоенного восстановления страны, выделил Евросоюз. От Международного валютного фонда (МВФ) страна получила 5,4 миллиарда долларов, при этом накануне Украине перечислили очередной транш.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина завершает год в условиях финансовой стабильности. Ожидаемое сокращение прямой бюджетной поддержки компенсируют доходы от замороженных российских активов, которые начнут поступать на нужды страны.

Также премьер сообщил, что на социальное обеспечение за 11 месяцев года из бюджета выделено 510 миллиардов гривен, в том числе 140 миллиардов ушли на программу государственных медицинских гарантий.

В ноябре депутат Верховной Рады республики Ярослав Железняк рассказал, что с начала боевых действий в 2022 году Украина получила от западных партнеров более 100 миллиардов долларов финансовой помощи.