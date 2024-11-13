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13:35, 13 ноября 2024Экономика

На Украине раскрыли суммарный объем западной помощи с 2022 года

Депутат Рады Железняк: Украина получила $100,79 млрд с конца февраля 2022 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

С начала боевых действий Украина получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом написал депутат Верховной Рады республики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

К настоящему времени в местный бюджет от стран «Большой семерки» (G7) и Евросоюза (ЕС) поступило 100,79 миллиарда долларов. Только за 13 ноября размер финансовой помощи от западных государств составил 1,35 миллиарда. «С чем всех и поздравляю», — отметил Железняк.

Он добавил, что речь идет о прямом международном финансировании украинского бюджета с конца февраля 2022 года. Подобная поддержка необходима в том числе для покрытия растущего дефицита государственной казны и увеличивающихся военных расходов.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году местным властям нужно будет дополнительно привлечь около 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета. Решить эту проблему, по его словам, можно при помощи предоставления Киеву кредита на общую сумму 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных в западных странах российских активов.

По данным газеты Financial Times, по итогам 2024 года дефицит украинского бюджета может вырасти до 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны. Проект бюджета на 2025 год, как утверждало агентство РИА Новости, предусматривает показатель на уровне 19,4 процента национального валового продукта. Без предоставления займа от западных партнеров справиться с этой проблемой будет крайне трудно, пришел к выводу глава Министерства финансов республики Сергей Марченко.

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