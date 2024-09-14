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18:03, 14 сентября 2024Экономика

На Украине спрогнозировали дефицит бюджета

На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2025 год

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4 процента ВВП страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета, опубликованную на сайте Верховной Рады.

По данным украинских СМИ, ожидается, что ВВП Украины в следующем году вырастет на 2,7 процента, при том что в 2024-м ожидается на уровне 3,5 процента. Инфляция прогнозируется на уровне 9,5 процента. К концу этого года она может составить 7,9 процента.

Ранее стало известно, что в 2025 году Украине необходимо дополнительно привлечь порядка 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета. По словам премьер-министра республики Дениса Шмыгаля, решить проблему нехватки денежных средств власти планируют за счет кредита от западных партнеров на общую сумму 50 миллиардов долларов. Обеспечить этот заем рассчитывают благодаря прибыли от замороженных российских активов, хранящихся на счетах в финансовых организациях стран «Большой семерки» (G7).

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      Мария Черкасова
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