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15:49, 22 октября 2024Экономика

Европарламент одобрил выделение Киеву кредита под российские активы

Европарламент поддержал выделение кредита Украине на 35 млрд евро под активы РФ

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европарламент (ЕП) поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов. Кредит будет доступен к концу 2024 года, пишет ТАСС.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил о финальной стадии утверждения этого проекта. Ожидается, что остальные страны «Большой семерки» (G7), включая США, внесут еще около 10 миллиардов евро. Размер кредитов, которые должны выделить государства G7, будет озвучен 25 октября на встрече министров финансов этих стран в Вашингтоне.

При этом Евросоюз убежден, что должен предоставить самую большую часть этого кредита, так как Украина — кандидат на вступление. Помимо прочего, Рейндерс уточнил, что потребности Киева во внешнем финансировании в 2025 году достигнут суммы в 41,6 миллиарда долларов — больше, чем ожидалось.

Как говорил между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, техническая работа по приведению законов республики в соответствие с нормами Европейского союза должна завершиться к концу 2025 года.

Ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук заявил, что Россия получит право на симметричный ответ, если ЕС использует доходы от замороженных активов для погашения кредита Украине. Он пояснил, что вариант с конфискацией активов с помощью санкций требует согласия Совета Безопасности ООН, что будет заблокировано российской стороной.

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      Алина Гончарова
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