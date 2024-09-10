Шмыгаль анонсировал приведение законов Украины к нормам ЕС к концу 2025 года

Шмыгаль: законы Украины будут приведены к нормам ЕС к концу 2025 года

Техническая работа по приведению законов Украины в соответствие с нормами Европейского союза (ЕС) должна завершиться к концу 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Кабинета министров Украины.

Шмыгаль сообщил, что правительство Украины хочет быть готовым к вступлению в ЕС не позднее конца 2025 года. В связи с этим необходимо привести законодательство страны в соответствие с директивами и правилами организации, однако речь идет о десятках тысяч документов.

«Политическое решение будет приниматься членами Евросоюза, но этому должна предшествовать техническая работа», — заключил премьер.

При этом он не стал называть предполагаемых сроков принятия членами ЕС решения о вступлении Украины в организацию. Шмыгаль добавил, что «стратегически вступление в ЕС должно быть неотъемлемой частью» урегулирования военного конфликта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вреде Киева для ЕС. По его словам, вместо того чтобы следовать европейским интересам, Евросоюз отождествляет свою политику с позицией Украины, а это чревато втягиванием организации в конфликт.