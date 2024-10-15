Назван возможный ответ России на погашение кредита Украине замороженными активами

Россия получит право на симметричный ответ, если Евросоюз использует доходы от замороженных активов для погашения кредита Украине. Возможный исход событий назвал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, его цитирует РИА Новости.
Ранее комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП) поддержал разработанный Еврокомиссией механизм выделения кредита Украине на сумму в размере 50 миллиардов евро. Предполагается, что этот заем будет профинансирован за счет доходов от заблокированных в европейских депозитариях российских активов. Рассмотреть это предложение должны в ходе очередной пленарной сессии в ЕП, которая пройдет 22 октября.
Как пояснил эксперт, вариант с конфискацией активов РФ с помощью санкций требует согласия Совета Безопасности ООН, что будет заблокировано Россией.
«Согласно общепринятым нормам и принципам международного права, все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными... Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены», — заявил Левчук
Одной из тем грядущего саммитастанет обновление обязательств европейских стран по финансовой и военной помощи Украине. Как утверждал вице-глава Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, еще один блок обсуждений посвятят подготовке так называемой «дороги к членству» Украины в ЕС.