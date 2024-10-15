Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:07, 15 октября 2024Экономика

Назван возможный ответ России на погашение кредита Украине замороженными активами

Доцент Левчук: РФ ответит на погашение кредита Киеву конфискацией активов ЕС

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Россия получит право на симметричный ответ, если Евросоюз использует доходы от замороженных активов для погашения кредита Украине. Возможный исход событий назвал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, его цитирует РИА Новости.

Ранее комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП) поддержал разработанный Еврокомиссией механизм выделения кредита Украине на сумму в размере 50 миллиардов евро. Предполагается, что этот заем будет профинансирован за счет доходов от заблокированных в европейских депозитариях российских активов. Рассмотреть это предложение должны в ходе очередной пленарной сессии в ЕП, которая пройдет 22 октября.

Как пояснил эксперт, вариант с конфискацией активов РФ с помощью санкций требует согласия Совета Безопасности ООН, что будет заблокировано Россией.

«Согласно общепринятым нормам и принципам международного права, все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными... Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены», — заявил Левчук

Одной из тем грядущего саммитастанет обновление обязательств европейских стран по финансовой и военной помощи Украине. Как утверждал вице-глава Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, еще один блок обсуждений посвятят подготовке так называемой «дороги к членству» Украины в ЕС.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      В Кабардино-Балкарии нашли пояс возрастом полторы тысячи лет

      Фигуристка Медведева назвала кринжем сумку Hermès Birkin из своей коллекции

      Следователи задержали россиянку за расправу над братом

      Российские туристы массово устремились зимой в один город страны

      Столкнувшаяся с шантажом из-за интимных фото блогерша раскрыла подробности взлома аккаунта

      Стало известно о поджоге школы в российском городе

      США пригрозили прекратить поставки оружия в Израиль

      В США описали сценарий для ВСУ в Донбассе

      В Китае оценили взгляды Путина на использование ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше