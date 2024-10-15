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13:47, 15 октября 2024Экономика

Раскрыта одна из главных тем обсуждений на ближайшем саммите Евросоюза

РИА Новости: лидеры ЕС обсудят кредит Украине на $50 млрд под залог активов РФ
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

На ближайшем саммите 17-18 октября лидеры стран Евросоюза (ЕС) обсудят ряд ключевых вопросов, включая тему предоставления Украине кредита на общую сумму в 50 миллиардов долларов под залог заблокированных в западных государствах российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Другой важной темой переговоров, раскрыл источник, станет обновление обязательств европейских стран по финансовой и военной помощи Украине. Как утверждал вице-глава Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, еще один блок обсуждений посвятят подготовке так называемой «дороги к членству» Украины в ЕС.

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Ранее большинство членов комитета по международной торговле Европейского парламента (ЕП) проголосовали за предложенный ЕК механизм выделения кредита Украине на сумму в 35 миллиардов евро. Предполагается, что этот займ будет профинансирован за счет доходов от замороженных в Европе российских активов. Утвердить это предложения европейские парламентарии должны будут 22 октября в ходе очередной пленарной сессии в ЕП.

До этого в Европе предложили три варианта сроков блокировки российских активов для обеспечения финансирования многомиллиардного кредита Украине. Первый подразумевал заморозку ценных бумаг РФ на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, второй — продление всех антироссийских санкций до трех лет, а третий — блокировку российских активов на три года вместо нынешних шести месяцев. Последняя схему, как уточняла газета Politico, была поддержана властями ЕС.

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