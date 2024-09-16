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12:27, 16 сентября 2024Экономика

В Европе захотели замораживать российские деньги на долгий срок

Politico: в ЕС захотели замораживать российские активы на 36 месяцев вместо 6

Фото: nitpicker / Shutterstock / Fotodom

Большинство стран Евросоюза и ЕК поддержали идею замораживать российские деньги на долгий срок. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Эту меру обсуждают, чтобы убедить Вашингтон выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Планируется, что финансирование по этому займу будет выплачено за счет непредвиденной прибыли от замороженных российских активов, но в США обеспокоены, что кредит будет слишком рискованным.

Европейские власти предлагают сразу несколько вариантов: замораживать российские активы на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев; продлять заморозку каждые 36 месяцев вместо шести (такой порядок не позволит одной стране-члену, как Венгрия, помешать продлить блокировку) или же увеличить срок действия всех санкций до 36 месяцев. Как отмечают опрошенные изданием дипломаты, Еврокомиссия и большинство стран объединения захотели выбрать второй вариант.

Страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов еще в июне 2024 года. Эти деньги нужны в том числе для покрытия растущего дефицита государственного бюджета на фоне резкого увеличения расходов казны на оборону, подчеркивал ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев утверждал, что часть обещанных средств должна будет поступить в следующем году.

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