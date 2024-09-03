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10:12, 3 сентября 2024Экономика

Украина заявила о прогрессе в вопросе получения займа под залог активов России

Депутат Рады Гетманцев: часть кредита на $50 млрд должна поступить в 2025 году

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине добились определенного прогресса в вопросе получения кредита от западных партнеров на общую сумму в 50 миллиардов долларов под залог замороженных в ЕС и США активов российского Центробанка (ЦБ). Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, его слова приводит местное издание РБК.

Депутат украинского парламента добавил, что часть этого займа должна поступить в следующем году. Власти Украины, как пояснил он, возлагают большие надежды на эти денежные средства, получение которых поможет в том числе покрыть растущий дефицит бюджета и профинансировать оборонные затраты госказны.

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О договоренностях стран «Большой семерки» выделить Украине кредит на 50 миллиардов долларов за счет заблокированных на Западе российских активов стало известно в середине июня 2024 года. Денежные средства, как ожидается, выделят из специального фонда.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об острой нехватке внешнего финансирования на общую сумму примерно в 15 миллиардов долларов. До этого глава Минфина республики Сергей Марченко сообщил, что на фоне промедления властей западных стран с поставками военной техники расходы местного бюджета на оборонный сектор выросли на 12 миллиардов долларов. Без предоставления западного кредита на 50 миллиардов долларов справиться с кризисной ситуацией будет крайне трудно, сошлись во мнении Шмыгаль и Марченко.

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