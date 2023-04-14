В Кремле оценили ситуацию с конфискованными ЕС российскими активами

Песков: действия Запада в отношении активов России не получается упаковать в нормы закона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран узаконить конфискацию российских активов «обречены на провал». Его цитирует ТАСС.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными», — оценил ситуацию представитель Кремля.

Такими словами Песков прокомментировал публикацию немецкой газеты Die Welt о том, что Еврокомиссия признает, что замороженные активы ЦБ России в странах Европейского союза (ЕС) придется вернуть по завершении конфликта на Украине. Страны-члены блока хотели бы использовать заблокированные средства России для восстановления Украины, однако на этом пути есть множество юридических препятствий.

В случае, если ЕС все-таки не вернет российские активы, а использует их в пользу Украины, Россия ответит зеркально и заберет средства иностранных инвесторов, замороженные внутри страны, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

