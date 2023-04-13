Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 13 апреля 2023Мир

Страны ЕС вернут замороженные активы ЦБ России

ЕК признала, что замороженные активы ЦБ России придется вернуть по завершении конфликта

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Замороженные активы ЦБ России в странах Европейского союза (ЕС) придется вернуть по завершении конфликта, признала Еврокомиссия (ЕК). Об этом говорится в материале Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

В статье говорится, что страны-члены ЕС хотели бы использовать замороженные средства России для восстановления Украины, тем не менее на этом пути много юридических препятствий. В неопубликованном документе в распоряжении издания сказано, что ЕК не будет тратить активы ЦБ РФ, потому что по окончании конфликта их придется вернуть России.

При этом ЕК предлагает инвестировать замороженные резервы российского центрального банка в европейские государственные облигации, в результате чего годовой доход может составить 2,6 процента. В ведомстве допускают, что такая «исключительная мера» возможна с юридической точки зрения, если учитывать «грубые нарушения» Россией международного права.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Сергей Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI
В Британии сократили должность дипломата по глобальной проблеме
Китайцы массово устремились в Россию
Армия России поразила позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.