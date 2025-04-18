«У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?

Политолог Павел Дубравский: США пытаются ускорить переговоры по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио допустил отказ Вашингтона от посредничества между Россией и Украиной. По его словам, это может произойти, если уже в ближайшие дни не появится признаков заключения мирного соглашения. Эксперты видят за этими словам сигнал обеим сторонам.

Как в США комментируют будущее переговоров по Украине?

По словам Рубио, в ближайшее время США оценят, насколько урегулирование на Украине в принципе возможно, чтобы не тратить на него много времени. «Мы не собираемся продолжать эту работу в течение недель и месяцев. Так что мы должны сейчас очень быстро (...) определить, выполнимо ли это», — отметил он.

Если да — мы в деле, если нет — у нас есть другие приоритеты Марко Рубио государственный секретарь США

Кроме того, и президент Дональд Трамп указал, что ждет ответа России по прекращению огня уже на этой неделе.

Мы услышим это от них на этой неделе. Мы хотим, чтобы это [конфликт на Украине] прекратилось Дональд Трамп президент США

Президент Дональд Трамп действительно заинтересован в заключении мирного соглашения, указывал затем и Марко Рубио. Однако у американского лидера много других приоритетов, на которые он может переключить внимание, добавил госсекретарь.

С другой стороны, о возможности мирного соглашения по Украине говорилось и после телефонного разговора, который Марко Рубио провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь США назвал переговоры позитивными, уточнив, что сообщил российской стороне о подходе Дональда Трампа к украинскому урегулированию, а также об итогах последних контактов с Украиной.

Мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения Государственный департамент США

И наконец, о потенциальном успехе переговоров по Украине говорил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, за последние дни стороны уже достигли значительного прогресса.

Мы оптимистичны по поводу того, что можно положить конец этой войне Джей Ди Вэнс вице-президент США

Государственный секретарь США Марко Рубио и президент США Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Как в США оценивают участие России в украинском урегулировании?

В контексте переговоров для США важно, чтобы стремление к решению конфликта было у обеих сторон. В связи с этим Вашингтон привлекает к переговорному процессу и Россию, и Украину, указывал Марко Рубио.

Кроме того, госсекретарь США подчеркивал, что диалог с Москвой является очень важным: «С Россией мы не общались три с половиной года. Я считаю важным, что произошел диалог».

При этом в США отказываются обвинять Россию в отклонении от плана Трампа по Украине. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что Москва еще ни от каких американских предложений не отказывалась.

Что стороны говорят о содержании переговоров?

Вместе с тем на фоне заявлений о будущем украинского урегулирования еще один участник переговорного процесса — спецпосланник Стивен Уиткофф — заявил о возможности частичного решения территориальных вопросов в рамках украинского конфликта. По его словам, по итогам договоренностей Россия смогла бы сохранить за собой «некоторые территории».

Ранее Уиткофф уже подчеркивал, что территориальный вопрос остается ключевым для российской стороны и именно его он обсуждал на переговорах с Владимиром Путиным. При этом он допускал, что потеря для Украины части территорий с русскоязычным населением не станет критической.

Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением Стивен Уиткофф специальный посланник президента США по Ближнему Востоку

С другой стороны, американские представители в своих заявлениях затрагивают и вопрос антироссийских санкций, который также остается нерешенным. При этом, по мнению Рубио, он во многом зависит от участия в переговорах европейских стран.

В то же время, по данным Bloomberg, США уже представили своим европейским союзникам план урегулирования по Украине, который включает смягчение антироссийских санкций и контроль России над занятыми украинскими территориями

Кроме того, фактически снятым с повестки становится членство Украины в НАТО по итогам урегулирования. Об этом уже ранее говорили в администрации Трампа, но теперь США намерены отказаться даже от обсуждения данного вопроса.

В России же продолжают считать важной частью нынешних переговоров по Украине возобновление авиасообщения с США. По мнению российских представителей, это должно облегчить контакты Москвы и Вашингтона, однако его обсуждение сторонами продолжается.

По данным Politico, препятствием для решения этой проблемы является позиция Европейского союза, которую сложно игнорировать при организации полетов

Наконец, как стало известно Bloomberg, одним из предложений российской стороны в рамках переговоров стала продажа гражданских самолетов Boeing. Москва, по данным издания, рассчитывает их обменять на замороженные активы.

Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Как в России реагируют на последние заявления администрации Трампа по Украине?

По мнению представителей российских властей, отказ США от посредничества по Украине осложнит переговорный процесс. Об этом, в частности, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, добавив, что в мире и так очень много противников урегулирования.

Конечно, без посредничества США договориться о мире будет гораздо сложнее Алексей Чепа заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам

При этом, по словам Алексея Чепы, Россия не стремится тормозить процесс украинского урегулирования. Вместе с тем решение конфликта требует времени и не может произойти «за один день», добавил депутат.

В это же время постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на нереалистичность прекращения огня в ближайшее время, на чем настаивают в США. Этому препятствует прежде всего Украина, которая продолжает, по словам российского дипломата, нарушать мораторий на удары по энергообъектам.

В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе Василий Небензя постоянный представитель РФ при ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu via Getty Images

Как позицию США по переговорам объясняют эксперты?

Последние заявления Марко Рубио и Дональда Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине в ближайшее время принципиально не меняют позицию американской администрации, отметил американист, политический аналитик Павел Дубравский.

Я бы не сказал, что это изменение позиции по конфликту на Украине. Это скорее риторический прием, попытка отправить сигнал сторонам о том, что нужно ускориться Павел Дубравский политический аналитик, американист

При этом в США видят множество препятствий мирному урегулированию, и для их преодоления они намерены оказывать давление на обе стороны. В этом и заключается угроза выйти из переговоров: по словам эксперта, Соединенные Штаты стремятся в то же время показать, что их участие в переговорах будет выгодно и России, и Украине.

Для России, например, полезно посредничество Трампа в контактах с европейскими странами по вопросу санкций, считает политолог.

Вашингтон мог бы стать посредником в обсуждении антироссийских санкций с Европейским союзом. А если США удаляются от переговоров, то сам этот вопрос уходит на второй план Павел Дубравский политический аналитик, американист

В отношении же Украины отказ США от участия в переговорах может означать прекращение самой поддержки Киева американской стороной, без которой украинские власти обойтись не могут.

Наконец, достижение какого-то результата по украинскому урегулированию важно в первую очередь самим США, ведь уже 21 апреля будет отмечаться сто дней с инаугурации Дональда Трампа. Успех на украинском треке стал бы значимым символом для избирателей республиканца, заключил Павел Дубравский.