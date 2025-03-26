Украина и ее президент Владимир Зеленский в последнее время стали часто фигурировать в выступлениях Дональда Трампа. Однако позиция американского лидера выглядит крайне противоречивой: то он обвиняет Зеленского в диктаторских замашках, то внезапно отказывается от своих слов. Столь же непоследовательно Трамп высказывается о мирных инициативах Украины, характере американо-украинских отношений и возможных условиях урегулирования конфликта с Россией.
Отношение Трампа к Зеленскому
Наиболее известным заявлением Дональда Трампа о Владимире Зеленском за последнее время стали его слова о президенте Украины как «диктаторе без выборов». С другой стороны, он напоминал, что раньше Зеленский был комиком, но уже тогда «не имел успеха».
Будучи диктатором без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны
Впрочем, уже через несколько дней, незадолго до встречи с Зеленским в Белом доме, Трамп отказался от подобных слов.
Я это сказал [о диктаторе Зеленском]? Не могу поверить, что я это сказал
Тем не менее в публичных заявлениях Трамп многократно критиковал Зеленского. Например, он указывал, что украинский лидер:
- на президентском посту «проделал ужасную работу» и разрушил страну;
- обладает рейтингом в четыре процента;
- ничего не знает о судьбе половины выделенных стране американских денег;
- недостаточно благодарен за помощь, которую предоставили Соединенные Штаты;
- грубо отнесся к министру финансов Скотту Бесенту во время его визита в Киев;
- проявлял неуважение к США во время собственного визита в Белый дом.
Наконец, во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, которая закончилась скандалом, Трамп лично высказал президенту Украины множество претензий и даже накричал на него, обвинив «в игре с жизнями миллионов людей».
Мы вам дали 350 миллиардов. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну
Вместе с тем параллельно Дональд Трамп мог утверждать, что у него лично складываются хорошие отношения с Владимиром Зеленским и что он с большим уважением относится к украинскому лидеру.
Трамп о готовности Зеленского к миру
Высказывания Трампа о желании Зеленского заключить мир на Украине тоже были противоречивы. С одной стороны, он даже указывал, что президент Украины пытается развязать третью мировую войну. А заявление Зеленского о нескором окончании конфликта вызвало настоящий гнев американского лидера.
Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго!
Кроме того, Дональд Трамп:
- прямо угрожал Зеленскому в случае отказа от завершения конфликта с Россией;
- указывал президенту Украины, что ему не выиграть в конфликте с Москвой;
- говорил об отсутствии «карт в рукаве» для ведения мирных переговоров с Россией.
Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве
С другой стороны, в разное время президент США утверждал, что не только Владимир Путин, но и Владимир Зеленский хотел бы положить конец боевым действиям. При этом Дональд Трамп признавал, что взаимодействовать с украинским лидером по этому вопросу сложнее, чем с президентом РФ.
Трамп об Украине
Саму Украину Дональд Трамп видит как объект политики США, а не как равноправного партнера. Американский лидер много рассуждал о предоставлении помощи Киеву, заключении сделки по ресурсам и, конечно, переговорном процессе.
В частности, Дональд Трамп:
- указывал, что США больше не будут тратить сотни миллиардов долларов на оказание помощи Киеву;
- сравнивал уже предоставленную помощь Украине с «отнятой у ребенка конфетой»;
- угрожал проблемами в случае неподписания соглашения о ресурсах.
Кроме того, в контексте продолжающегося конфликта американский лидер отмечал, что:
- Украина могла использовать возможности для урегулирования конфликта с Россией еще три года назад;
- мирного соглашения хочет сам народ Украины, «который больше всех страдает»;
- у Украины отсутствует выбор по вопросу ведения переговоров;
- Украина не сможет выжить при продолжении военных действий.
Трамп об условиях мирного урегулирования
Рассуждая об условиях мирного урегулирования на Украине, Дональд Трамп, в частности:
- настаивал на размещении миротворцев после достижения договоренностей об урегулировании конфликта;
- отказывал Украине в членстве в НАТО, о чем Киеву теперь можно забыть;
- отмечал необходимость проведения выборов.
Вместе с тем президент США заявлял, что стремится, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий.
В то же время в своих выступлениях американский лидер много говорил о сроках достижения мира. Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп утверждал, что сможет решить проблему за 24 часа, но теперь от этих слов он уже отказался.
Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос