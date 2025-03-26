«Он диктатор без выборов! Я это сказал?» Что Дональд Трамп говорил об Украине и Зеленском?

Трамп: У Украины нет выбора в деле мирного урегулирования

Украина и ее президент Владимир Зеленский в последнее время стали часто фигурировать в выступлениях Дональда Трампа. Однако позиция американского лидера выглядит крайне противоречивой: то он обвиняет Зеленского в диктаторских замашках, то внезапно отказывается от своих слов. Столь же непоследовательно Трамп высказывается о мирных инициативах Украины, характере американо-украинских отношений и возможных условиях урегулирования конфликта с Россией.

Отношение Трампа к Зеленскому

Наиболее известным заявлением Дональда Трампа о Владимире Зеленском за последнее время стали его слова о президенте Украины как «диктаторе без выборов». С другой стороны, он напоминал, что раньше Зеленский был комиком, но уже тогда «не имел успеха».

Будучи диктатором без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны Дональд Трамп президент США

Впрочем, уже через несколько дней, незадолго до встречи с Зеленским в Белом доме, Трамп отказался от подобных слов.

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Тем не менее в публичных заявлениях Трамп многократно критиковал Зеленского. Например, он указывал, что украинский лидер:

на президентском посту «проделал ужасную работу» и разрушил страну;

обладает рейтингом в четыре процента;

ничего не знает о судьбе половины выделенных стране американских денег;

недостаточно благодарен за помощь, которую предоставили Соединенные Штаты;

грубо отнесся к министру финансов Скотту Бесенту во время его визита в Киев;

проявлял неуважение к США во время собственного визита в Белый дом.

Наконец, во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, которая закончилась скандалом, Трамп лично высказал президенту Украины множество претензий и даже накричал на него, обвинив «в игре с жизнями миллионов людей».

Мы вам дали 350 миллиардов. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну Дональд Трамп президент США

Вместе с тем параллельно Дональд Трамп мог утверждать, что у него лично складываются хорошие отношения с Владимиром Зеленским и что он с большим уважением относится к украинскому лидеру.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме, Вашингтон, США, 28 февраля 2025 года Фото: Ben Curtis / AP

Трамп о готовности Зеленского к миру

Высказывания Трампа о желании Зеленского заключить мир на Украине тоже были противоречивы. С одной стороны, он даже указывал, что президент Украины пытается развязать третью мировую войну. А заявление Зеленского о нескором окончании конфликта вызвало настоящий гнев американского лидера.

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Кроме того, Дональд Трамп:

прямо угрожал Зеленскому в случае отказа от завершения конфликта с Россией;

указывал президенту Украины, что ему не выиграть в конфликте с Москвой;

говорил об отсутствии «карт в рукаве» для ведения мирных переговоров с Россией.

Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве Дональд Трамп президент США

С другой стороны, в разное время президент США утверждал, что не только Владимир Путин, но и Владимир Зеленский хотел бы положить конец боевым действиям. При этом Дональд Трамп признавал, что взаимодействовать с украинским лидером по этому вопросу сложнее, чем с президентом РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США, 28 февраля 2025 года Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп об Украине

Саму Украину Дональд Трамп видит как объект политики США, а не как равноправного партнера. Американский лидер много рассуждал о предоставлении помощи Киеву, заключении сделки по ресурсам и, конечно, переговорном процессе.

В частности, Дональд Трамп:

указывал, что США больше не будут тратить сотни миллиардов долларов на оказание помощи Киеву;

сравнивал уже предоставленную помощь Украине с «отнятой у ребенка конфетой»;

угрожал проблемами в случае неподписания соглашения о ресурсах.

Кроме того, в контексте продолжающегося конфликта американский лидер отмечал, что:

Украина могла использовать возможности для урегулирования конфликта с Россией еще три года назад;

мирного соглашения хочет сам народ Украины, «который больше всех страдает»;

у Украины отсутствует выбор по вопросу ведения переговоров;

Украина не сможет выжить при продолжении военных действий.

Президент США Дональд Трамп, 3 марта 2025 года Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп об условиях мирного урегулирования

Рассуждая об условиях мирного урегулирования на Украине, Дональд Трамп, в частности:

настаивал на размещении миротворцев после достижения договоренностей об урегулировании конфликта;

отказывал Украине в членстве в НАТО, о чем Киеву теперь можно забыть;

отмечал необходимость проведения выборов.

Вместе с тем президент США заявлял, что стремится, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий.

В то же время в своих выступлениях американский лидер много говорил о сроках достижения мира. Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп утверждал, что сможет решить проблему за 24 часа, но теперь от этих слов он уже отказался.