Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 28 февраля 2025Мир

Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать третью мировую войну

Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот «играет с жизнями миллионов людей» и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Об этом глава Белого дома рассказал на встрече с Зеленским, пишет РИА Новости.

«Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — посетовал Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп накричал на Владимира Зеленского во время переговоров в Вашингтоне. Также глава Белого дома заявил, что Штаты дали Украине 350 миллиардов долларов. Трамп отметил, что Вашингтон хочет помочь Украине и остановить войну.

В свою очередь, бизнесмен Коллин Рагг высмеял внешний вид президента Украины на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский досрочно покинул Белый дом

      Пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили

      Маск одной фразой отреагировал на поведение Зеленского в Белом доме

      Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать третью мировую войну

      Трамп заявил об уважении со стороны России

      Реакция украинского посла на перепалку Зеленского и Трампа попала на видео

      Трамп прокомментировал перепалку с Зеленским

      Трамп спародировал Зеленского

      Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут. Что известно о самой странной краже последних лет?

      Путин запретил медикам учиться дистанционно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше