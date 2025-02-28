Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать третью мировую войну

Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот «играет с жизнями миллионов людей» и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Об этом глава Белого дома рассказал на встрече с Зеленским, пишет РИА Новости.

«Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — посетовал Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп накричал на Владимира Зеленского во время переговоров в Вашингтоне. Также глава Белого дома заявил, что Штаты дали Украине 350 миллиардов долларов. Трамп отметил, что Вашингтон хочет помочь Украине и остановить войну.

В свою очередь, бизнесмен Коллин Рагг высмеял внешний вид президента Украины на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.