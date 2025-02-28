В США высмеяли внешний вид Зеленского на встрече с Трампом

Американский бизнесмен Раг высмеял наряд Зеленского на встрече с Трампом

Совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг высмеял наряд президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот появился на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Вся эта тема с "рабочей одеждой" уже очень устарела», — отметил предприниматель.

Внешний вид украинского лидера также вызвал вопросы у американских журналистов. Один из репортеров поинтересовался у Зеленского, есть ли у него костюм. В ответ тот заявил, что будет носить костюмы после окончания войны.