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21:09, 28 февраля 2025Мир

В США высмеяли внешний вид Зеленского на встрече с Трампом

Американский бизнесмен Раг высмеял наряд Зеленского на встрече с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг высмеял наряд президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот появился на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Вся эта тема с "рабочей одеждой" уже очень устарела», — отметил предприниматель.

Внешний вид украинского лидера также вызвал вопросы у американских журналистов. Один из репортеров поинтересовался у Зеленского, есть ли у него костюм. В ответ тот заявил, что будет носить костюмы после окончания войны.

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