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23:54, 6 марта 2025Мир

Трамп заявил об отсутствии выбора у Украины

Трамп: Украине придется идти на мирную сделку, у нее нет выбора
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции.

«Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал он [цитата по ТАСС]. Глава Белого дома добавил, что Россия в его понимании «также хочет заключить сделку».

Он заявил, что Вашингтон достиг большого прогресса с Украиной и большого прогресса с Россией за последние несколько дней.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

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