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23:38, 6 марта 2025Мир

Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной

Трамп: В переговорах с Россией и Украиной есть значительный прогресс
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

В последние дни в переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть «значительный прогресс». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Достигнут значительный прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению», — сказал он.

Трамп также отметил, что Украине придется пойти на заключение мирного соглашения, поскольку у Киева нет другого выбора.

Ранее сообщалось, что Трамп дал понять своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что их переговоры могут быть возобновлены. «Президент Зеленский продемонстрировал, что намерен идти по этому пути в духе доброй воли. Он извинился, он сказал, что благодарен», — сказал спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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