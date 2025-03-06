Трамп намекнул Зеленскому на возобновление переговоров

Уиткофф: Трамп дал понять Зеленскому, что их переговоры могут быть возобновлены

Президент США Дональд Трамп дал понять своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что их переговоры могут быть возобновлены. Об этом сообщил спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон доволен первыми шагами Киева в этом направлении. «Президент Зеленский продемонстрировал, что намерен идти по этому пути в духе доброй воли. Он извинился, он сказал, что благодарен», — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос о возможности новых переговоров Трампа с украинским лидером.

Ранее Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. Он считает, что для его достижения необходимо прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, освобождение пленных и перемирие на море.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.