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21:12, 6 марта 2025Бывший СССР

Зеленский назвал шаги к миру на Украине

Зеленский: Украина стремится к миру и готова делать шаги для его достижения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении страны к миру и перечислил шаги, которые приблизят его наступление. Его цитирует Sky News.

Глава государства отметил, что для достижения мира необходимо прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре. Второй шаг, по его словам, — это перемирие на море, а третий — освобождение военнопленных.

«Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, — это Россия», — заявил Зеленский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что украинский лидер запретил себе вести переговоры о перемирии. Так он ответил на вопрос о том, будет ли президент России Владимир Путин договариваться с Зеленским после скандала в Белом доме.

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