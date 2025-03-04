Песков ответил на вопрос о желании Путина общаться с Зеленским после скандала в Белом доме

Песков: Зеленский запретил себе вести переговоры о перемирии на Украине

Президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры о перемирии на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова опубликовал в Telegram журналист Александр Юнашев.

«Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести [переговоры], если ему декретом президента это запрещено», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Так он ответил на вопрос о том, будет ли глава государства готов договариваться с Владимиром Зеленским после скандала, который произошел во время их встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский провел встречу с американским лидером в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. По итогам визита президента Украины в Вашингтон они должны были подписать соглашение о добыче Соединенными Штатами редкоземельных металлов на территории страны.

В ходе переговоров между Зеленским и Трампом началась перепалка, в результате которой переговоры были досрочно завершены, а украинскую делегацию выгнали из Белого дома.