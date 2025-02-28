Fox News: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Инициатором прекращения беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал президент США. Об этом в соцсети X написала журналистка Fox News, старший репортер пресс-пула Белого дома Джеки Хайнрих.

Она опровергла утверждения, будто украинский лидер сам решил досрочно покинуть встречу. «Трамп выгнал Зеленского, тот не ушел по своей воле», — указала она.

Хайнрих отметила, что поведение Зеленского вызвало у Трамп и его команды раздражение. В частности, им не понравилось, что тот «пожимал плечами и закатывал глаза».

Ранее Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с Зеленским, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта. Он обвинил украинского лидера в неуважении и неблагодарности и отметил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.