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22:14, 28 февраля 2025Мир

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Fox News: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Инициатором прекращения беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал президент США. Об этом в соцсети X написала журналистка Fox News, старший репортер пресс-пула Белого дома Джеки Хайнрих.

Она опровергла утверждения, будто украинский лидер сам решил досрочно покинуть встречу. «Трамп выгнал Зеленского, тот не ушел по своей воле», — указала она.

Хайнрих отметила, что поведение Зеленского вызвало у Трамп и его команды раздражение. В частности, им не понравилось, что тот «пожимал плечами и закатывал глаза».

Ранее Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с Зеленским, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта. Он обвинил украинского лидера в неуважении и неблагодарности и отметил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.

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