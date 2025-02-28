Трамп назвал условие для возобновления диалога с Зеленским

Трамп: Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Политик раскритиковал поведение Зеленского во время их встречи, прошедшей в Белом доме. Он обвинил украинского лидера в неуважении и неблагодарности.

Ранее Трамп прокомментировал перепалку с Зеленским. Он отметил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.

Также стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом после провальной встречи с американским президентом.