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21:45, 28 февраля 2025Мир

Трамп назвал условие для возобновления диалога с Зеленским

Трамп: Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к урегулированию конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Политик раскритиковал поведение Зеленского во время их встречи, прошедшей в Белом доме. Он обвинил украинского лидера в неуважении и неблагодарности.

Ранее Трамп прокомментировал перепалку с Зеленским. Он отметил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.

Также стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом после провальной встречи с американским президентом.

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