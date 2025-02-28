Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении и неблагодарности на переговорах

Президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в проявлении неуважения и неблагодарности в ходе переговоров. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Так, Вэнс, обращаясь к украинскому политику, спросил, сказал ли он хоть раз «спасибо» за предоставляемую Киеву Вашингтоном помощь. Представители американской делегации также отметили, что Зеленский продемонстрировал неуважение, устроив дебаты с Трампом на фоне требований гарантий безопасности для Украины.

В ходе обсуждения ситуации на фронте Зеленский поспорил с Ди Вэнсом. В ответ на слова о нехватке мужчин, с которой столкнулся Киев, он указал вице-президенту США, что тот не был на Украине.

Украинский лидер также перебил Трампа. Зеленский не дал ему высказать свое мнение по поводу прекращения огня на Украине.