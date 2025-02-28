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20:45, 28 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский поспорил с вице-президентом США

Зеленский поспорил с вице-президентом США Ди Вэнсом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Emilija Jefremova / Reuters

Владимир Зеленский поспорил с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Конфликт произошел во время переговоров украинской и американской делегаций в Белом доме, трансляция велась в рамках украинского телемарафона.

Американский политик в ходе обсуждения обстановки на фронте указал на нехватку мужчин, с которой столкнулся Киев. В ответ Зеленский заявил, что Ди Вэнс «не был на Украине».

После этого вице-президент США объяснил, что он видит происходящее с украинским народом, а также сложности украинских властей при мобилизации населения в Вооруженные силы Украины.

В ходе переговоров Зеленский также перебил президента США Дональда Трампа. Представитель Киева не дал высказать американскому лидеру свое мнение при обсуждении прекращения огня на Украине.

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