Трамп назвал худшее заявление Зеленского

Трамп: США не будут мириться со словами Зеленского об окончании конфликта

США не будут мириться со словами президента Украины Владимира Зеленского об окончании вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго!» — высказался американский лидер.

Трамп прокомментировал заявление Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине «еще очень далеко», и обвинил его в нежелании мира. Он также упомянул заявления европейских политиков о необходимости поддержки со стороны США и назвал их не лучшими с точки зрения демонстрации силы в адрес России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отказ Зеленского идти на территориальные уступки. По его мнению, украинский политик не желает воспринимать реальное положение дел на земле.