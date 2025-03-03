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19:56, 3 марта 2025Мир

Трамп назвал худшее заявление Зеленского

Трамп: США не будут мириться со словами Зеленского об окончании конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

США не будут мириться со словами президента Украины Владимира Зеленского об окончании вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго!» — высказался американский лидер.

Трамп прокомментировал заявление Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине «еще очень далеко», и обвинил его в нежелании мира. Он также упомянул заявления европейских политиков о необходимости поддержки со стороны США и назвал их не лучшими с точки зрения демонстрации силы в адрес России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отказ Зеленского идти на территориальные уступки. По его мнению, украинский политик не желает воспринимать реальное положение дел на земле.

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