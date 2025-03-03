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13:02, 3 марта 2025Бывший СССР

В Кремле объяснили отказ Зеленского идти на территориальные уступки

Песков: Зеленский не желает воспринимать реальное положение дел на земле
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против передачи территории ради остановки боевых действий, потому что не желает воспринимать реальное положение дел на земле. Отказ Киева идти на территориальные уступки объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Это] нежелание воспринимать реальное положение дел на земле. (...) Ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть, и глухой — не хотеть этого слышать», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что изменившуюся линию фронта придется учитывать даже в случае возобновления диалога о мирном урегулировании конфликта на базе стамбульских договоренностей.

Ранее Зеленский заявил, что не рассматривает вариант согласия на территориальные уступки ради мира. Он пояснил, что Украина не готова отдать свои земли, чтобы прекратить огонь.

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