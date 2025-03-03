Зеленский отказался от территориальных уступок ради мира

Зеленский: Украина не готова на территориальные уступки ради прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита в Лондоне отказался от территориальных уступок ради мира. По его словам, республика не готова отдать свои земли, чтобы прекратить огонь. Слова политика приводит Reuters.

Политик отметил, что завершение конфликта не на условиях Киева окажется временным, поскольку «люди захотят восстановить справедливость». Эту ситуацию понимают поддерживающие Украину страны. «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины по итогам саммита лидеров стран ЕС в Лондоне заявил, что готов подписать с США договор о добыче минеральных ископаемых.