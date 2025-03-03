Зеленский заявил о готовности подписать с США договор о добыче ископаемых

Зеленский заявил, что готов подписать с США договор о добыче ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита лидеров стран ЕС в Лондоне заявил, что готов подписать с США договор о добыче минеральных ископаемых. Его слова приводит Reuters.

Политик выразил надежду, что Соединенные Штаты не прекратят помощь Украине, как «лидеры цивилизованного мира». Однако глава государства готов к любым трудностям, которые могут возникнуть.

«Что касается спасения отношений, я думаю, что наши отношения продолжатся», — сказал Зеленский. Он счел неправильным подобные обсуждения в публичном пространстве, отметив, что произошедшее в Овальном кабинете на встрече с американским лидером Дональдом Трампом не принесло «что-то позитивное или дополнительное нам как партнерам».

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.