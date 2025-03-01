Трамп заявил, что Киеву предстоит завершить конфликт или увидеть, что произойдет

Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине в случае отказа от завершения конфликта с Россией. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что Киеву предстоит закончить конфликт «или увидеть, что произойдет». Он также предупредил, что Украина не сможет одержать победу без помощи со стороны США.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала сомневаться в своей способности положить конец украинскому конфликту. Отмечалось, что это связано с перепалкой президента с главой Украины Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме.