Власти США усомнились в прекращении огня после перепалки Трампа и Зеленского

CBS News: Администрация США сомневается, что сможет добиться прекращения огня

Администрация президента США Дональда Трампа начала сомневаться в своей способности добиться прекращения огня на Украине. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что сомнения возникли после перепалки Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Этот эпизод с Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению», — пишет телеканал.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не готов к заключению мира. Он также обвинил украинского президента в неуважении к США. Политик добавил, что переговоры с Зеленским могут быть возобновлены, когда он будет готов к урегулированию конфликта.