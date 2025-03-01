Трамп прокомментировал свой спор с Зеленским

Трамп: Зеленский проявил неуважение к США и не готов к миру

Президент Украины Владимир Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. Так встречу с украинским лидером прокомментировал американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, он провел «содержательную» беседу с Зеленским. Трамп отметил, что в ходе спора он узнал многое из того, что невозможно было бы понять без «такого огня и давления».

«Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка. Я хочу МИРА. Он проявил неуважение к США в любимом Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — сказал Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент ответил на вопрос о будущем сорванной сделки с Украиной. «У него [Зеленского] была лучшая взлетная полоса. Я имею в виду, что лучшего и желать нельзя», — отметил он.