Глава Минфина США ответил на вопрос о будущем сорванной сделки с Украиной

Глава Минфина США Бессент: Будущее сделки с Украиной по металлам зависит Трампа

Будущее соглашения США и Украины по редкоземельным металлам будет зависеть от американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент в интервью Bloomberg.

Он прокомментировал визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, отметив, что у него были идеальные условия. Глава ведомства пояснил, что перед этим Трамп провел встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером.

«У него [Зеленского] была лучшая взлетная полоса. (...) Я имею в виду, что лучшего и желать нельзя», — отметил он.

Ранее Трамп и Зеленский отменили готовящуюся сделку по редкоземельным металлам. Церемония подписания соглашения была сорвана после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом.