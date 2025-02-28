Сделка между США и Украиной сорвалась

FoxNews: сделку США и Украины по редкоземельным металлам отменили

Главы США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский отменили готовящуюся сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщает FoxNews.

Церемония подписания соглашения была сорвана после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Телеканал Sky News отмечает, что для подписания все было готово. «»Ручки лежали на столах. Похоже, все развалилось», — указал репортер Марк Стоун.

При этом Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с Зеленским, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта. Он обвинил украинского лидера в неуважении и неблагодарности и отметил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.