Трамп назвал желающих мирного соглашения по Украине

Трамп заявил, что мирного соглашения хотят Россия и народ Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирного соглашения хотят Россия и народ Украины, «который больше всех страдает».

Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

Он выразил уверенность, что сделку по урегулированию конфликта можно достичь очень быстро, однако некоторые выступают против мира. Глава Белого дома добавил, что тот, кто будет высказываться против мира на Украине, «не задержится надолго».

Ранее Дональд Трамп прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине «еще очень далеко», и обвинил его в нежелании мира. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго!» — сказал он.

