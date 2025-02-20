Трамп заявил о грубом отношении Зеленского к министру финансов США

Трамп: Зеленский довольно грубо обошелся с министром финансов США Бессентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Его слова приводит ТАСС.

Как утверждает американский лидер, Бессент долго добирался до Киева, однако президент Украины Владимир Зеленский спал и был недоступен для встречи. «Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой», — заявил Трамп.

Визит Скотта Бессента в Киев состоялся 12 февраля.

Ранее Трамп сообщил, что украинские власти сорвали сделку с США по редкоземельным металлам. До этого Зеленский предложил редкоземельные металлы взамен на гарантии безопасности от Вашингтона. Однако американский лидер потребовал от Киева выплатить 500 миллиардов долларов за финансовую поддержку в последние годы. Сообщалось, что долг предполагается гасить не только с помощью полезных ископаемых Украины, но и за счет ее инфраструктуры, портов и будущих проектов.