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03:03, 20 февраля 2025Мир

Трамп обвинил Украину в срыве сделки по металлам

Трамп: Украина сорвала сделку по редкоземельным металлам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Власти Украины сорвали сделку с США по редкоземельным металлам. Об этом на инвестиционном форуме в Майами заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они [украинцы] ее сорвали два дня назад», — сказал глава Белого дома.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требование Трампа к Украине вернуть потраченные на нее 500 миллиардов долларов — это несерьезный разговор. По его словам, у Украины с США абсолютно разные цифры финансовой помощи.

Ранее США обвинили в шантаже Киева из-за ресурсов. Утверждается, что американцы требовали от Зеленского немедленного подписания документов о передаче Вашингтону редкоземельных металлов.

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