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14:28, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на требование Трампа вернуть США 500 миллиардов долларов

Зеленский: Требование Трампа вернуть США 500 миллиардов долларов несерьезно
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Dzhafarova / Reuters

Требование президента США Дональда Трампа к Украине вернуть потраченные на нее 500 миллиардов долларов — это несерьезный разговор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, у Украины с США абсолютно разные цифры финансовой помощи. Он рассказал, что военные действия стоили Украине 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов потратила страна из своего бюджета. США и Европейский союз потратили 200 миллиардов долларов на помощь вооружением.

Зеленский подытожил, что всего США дали республике более 67 миллиардов долларов оружием и 31,5 миллиардов долларов в виде прямой помощи в бюджет. Он сделал вывод, что требование вернуть США 500 миллиардов долларов — это «несерьезный разговор».

Ранее Зеленский предложил редкоземельные металлы Украины взамен на гарантии безопасности от США. Он добавил, что открыт для предложений по инвестициям в Украину, но республике нужно получить что-то взамен.

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