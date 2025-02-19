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14:01, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский предложил редкоземельные металлы Украины взамен на гарантии безопасности от США

Зеленский: Киев должен получить гарантии безопасности от США взамен на металлы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Dzhafarova / Reuters

Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на редкоземельные металлы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Он прокомментировал документ, который американские чиновники предложили ему подписать и в котором говорилось о передаче США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По словам Зеленского, в нем не было никаких гарантий безопасности, поэтому он отказался его подписывать. Президент подчеркнул, что открыт для предложений по инвестициям в Украину, но республике нужно получить что-то взамен — тогда договор будет справедливым.

Ранее Зеленский сообщил, что США прекратят любую поддержку, если Украина поднимет вопрос об американских солдатах на своей территории. Он также сообщил, что «победы Украины без поддержки США точно не будет».

До этого он назвал условие своего ухода в отставку. По его словам, это произойдет только после принятия Украины в Европейский союз и НАТО.

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