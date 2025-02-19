Зеленский предложил редкоземельные металлы Украины взамен на гарантии безопасности от США

Зеленский: Киев должен получить гарантии безопасности от США взамен на металлы

Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на редкоземельные металлы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Он прокомментировал документ, который американские чиновники предложили ему подписать и в котором говорилось о передаче США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По словам Зеленского, в нем не было никаких гарантий безопасности, поэтому он отказался его подписывать. Президент подчеркнул, что открыт для предложений по инвестициям в Украину, но республике нужно получить что-то взамен — тогда договор будет справедливым.

Ранее Зеленский сообщил, что США прекратят любую поддержку, если Украина поднимет вопрос об американских солдатах на своей территории. Он также сообщил, что «победы Украины без поддержки США точно не будет».

До этого он назвал условие своего ухода в отставку. По его словам, это произойдет только после принятия Украины в Европейский союз и НАТО.