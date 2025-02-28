Трамп заявил о большом уважении к Зеленскому

Трамп заявил, что очень уважает Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень уважает украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляцию вел C-SPAN.

Трамп подчеркнул, что США передали Киеву много техники и денег. По мнению главы государства, Украина очень «храбро сражалась».

До этого американский лидер подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, но они стали «немного напряженными», потому что США хотели, чтобы к ним относились так, как Киев относится к Евросоюзу. По словам Трампа, ЕС получает отправленные деньги Украине обратно.