Трамп заявил о немного напряженных отношениях с Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он высказался на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляцию вел C-SPAN.

Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, которые стали «немного напряженными», потому что США хотели, чтобы к ним относились так, как Киев относится к Евросоюзу. По словам Трампа, ЕС получает отправленные деньги Украине обратно.

Стармер в ответ поправил Трампа и сказал, что большинство денег на Украину было отправлено безвозмездно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Трампом тоже поправил американского лидера, чтобы уточнить, как именно Европа помогала Украине. «Нет, на самом деле, честно говоря, мы платили. Мы оплатили 60 процентов от общего объема. Это было как в США: займы, гарантии, гранты», — отметил он.