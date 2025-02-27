Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 27 февраля 2025Мир

Трамп заявил о «немного напряженных» отношениях с Зеленским

Трамп заявил о немного напряженных отношениях с Зеленским
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он высказался на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляцию вел C-SPAN.

Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, которые стали «немного напряженными», потому что США хотели, чтобы к ним относились так, как Киев относится к Евросоюзу. По словам Трампа, ЕС получает отправленные деньги Украине обратно.

Стармер в ответ поправил Трампа и сказал, что большинство денег на Украину было отправлено безвозмездно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Трампом тоже поправил американского лидера, чтобы уточнить, как именно Европа помогала Украине. «Нет, на самом деле, честно говоря, мы платили. Мы оплатили 60 процентов от общего объема. Это было как в США: займы, гарантии, гранты», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

      Родственники погибших при крушении «Боинга» в Донбассе обратились к Трампу

      На Украине начались аресты боевых генералов

      Эксперт сообщил о гибели офицеров ВСУ при ударе по командному пункту в районе Славянска

      Трамп раскрыл срок урегулирования на Украине

      Бывший солдат ВСУ рассказал о нарушении визового режима Британии

      Губерниев прокомментировал смерть Спасского

      Финский экономист рассказал об обмане населения в Европе

      Будущее соглашение по Украине назвали историческим

      USAID обвинили в миллионной выплате журналу Time за звание человека года для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше