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08:19, 25 февраля 2025Мир

Макрон перебил Трампа

CNN: Макрон перебил Трампа, уточняя, как Европа давала деньги Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Белом доме перебил президента США Дональда Трампа, уточняя, как Европа давала деньги Украине. Кадры публикует CNN.

Телеканал подчеркнул, что французский и американский лидеры улыбались и были дружелюбными, пока дело не дошло до обсуждения Украины. В этот момент противоречия между Европой и США стали более очевидными.

На пресс-конференции Макрон выступил с идеей выплат Киеву компенсаций, «но не за счет Украины, а за счет России», имея в виду использование замороженных российских активов. В этот момент в зале раздались голоса нескольких журналистов и Трамп решил уточнить высказывание своего европейского коллеги.

«Еще раз, чтобы вы понимали, Европа предоставляет Украине деньги взаймы. Они получают свои деньги обратно», — начал Трамп, готовясь изложить аргументы в пользу предложенной им сделки, которая обеспечит Украине доходы от добычи полезных ископаемых.

В этот момент Макрон схватил Трампа за руку и перебил, чтобы уточнить, как именно Европа помогала Украине.

«Нет, на самом деле, честно говоря, мы платили. Мы оплатили 60 процентов от общего объема. Это было как в США: займы, гарантии, гранты. Вы давали реальные деньги», — отметил он, добавив, что России нужно предложить отдать свои активы Украине в процессе мирных переговоров.

В ответ на слова Макрона Трамп с ухмылкой сказал: «Если вы верите в это, хорошо».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно, поскольку это противоречит международному праву. На встрече с американским лидером он заявил, что вопрос активов должен рассматриваться как часть переговорного процесса по Украине.

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