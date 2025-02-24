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21:22, 24 февраля 2025Мир

Макрон заявил о невозможности забрать замороженные российские активы

Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно, поскольку это противоречит международному праву. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что вопрос активов должен рассматриваться как часть переговорного процесса по Украине.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что у стран блока нет общего желания конфисковать замороженные активы России.

В декабре МИД России предупредил западные страны о последствиях конфискации российских активов. Ведомство подчеркнуло, что эти действия обернутся против США и их сателлитов, дестабилизируя «миропорядок, основанный на правилах».

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