Макрон заявил о невозможности забрать замороженные российские активы

Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно, поскольку это противоречит международному праву. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что вопрос активов должен рассматриваться как часть переговорного процесса по Украине.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что у стран блока нет общего желания конфисковать замороженные активы России.

В декабре МИД России предупредил западные страны о последствиях конфискации российских активов. Ведомство подчеркнуло, что эти действия обернутся против США и их сателлитов, дестабилизируя «миропорядок, основанный на правилах».