Макрон заявил о невозможности забрать замороженные российские активы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно, поскольку это противоречит международному праву. Его слова приводит РИА Новости.
Политик заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что вопрос активов должен рассматриваться как часть переговорного процесса по Украине.
Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что у стран блока нет общего желания конфисковать замороженные активы России.
В декабре МИД России предупредил западные страны о последствиях конфискации российских активов. Ведомство подчеркнуло, что эти действия обернутся против США и их сателлитов, дестабилизируя «миропорядок, основанный на правилах».